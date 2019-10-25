الليبية للاستثمار تطلق مشروع التحول بالشراكة يناير 2020

انتهت المؤسسة الليبية للاستثمار في العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، من توقيع عقد استئناف مشروع التحول حيث سيبدأ تفعيل عمل المشروع بداية يناير 2020م.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن التوقيع تم بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وممثل عن الهيئة التنفيذية لشركة اوليفر وايمان لندن John romeo، ومسئول المشروع David clarkson.

وتستهدف المؤسسة من هذا المشروع تحسين عملياتها التشغيلية وتطوير هياكلها الإدارية وبناء الكفاءات، حيث يأتي هذا المشروع من أولويات الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي يعمل عليها منذ أكثر من ستة أشهر لفرض الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي على صندوق الأجيال القادمة.

يذكر أن شركة أوليفر وايمان شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم تتواجد في أكثر من 60 مدينة وفي 29 دولة حول العالم.

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