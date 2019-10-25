نقابة المعلمين ترفض إعفاء “الوفاق” لمراقبي التعليم

بنغازي-العنوان

استنكرت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قرار وزير تعليم الوفاق القاضي بإعفاء مراقبين في 20 بلدية موجهة رسالة إلى المجلس الرئاسي بضرورة وقف هذا القرار بمهلة لا تتجاوز الأسبوع مهددين بالتصعيد.

وأشادت النقابة بدور مراقبي التعليم من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، معتبرة قرار وزارة تعليم الوفاق بحق المراقبين باطلا ولا يعتد به مطالبين وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل بالعدول عنه فورا حسب نص البيان.

وكان قد أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل يوم الخميس قرارًا يقضي بإعفاء 20 مراقبًا من مهامهم الوظيفية كمراقبين للتعليم بعدد من البلديات، على الرغم من أن عدد من البلديات الواردة في القرار تتبع إداريًا إلى الحكومة الليبية المؤقتة، والتي من بينها سبها والجفرة وبراك الشاطئ.

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