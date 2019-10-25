السراج يشارك في افتتاح قمة دول حركة عدم الانحياز بأذربيجان

بدأت صباح اليوم الجمعة في باكو عاصمة أذربيجان أعمال مؤتمر القمة ال18 لدول حركة عدم الانحياز، وترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الوفد الليبي إلى القمة، التي تنعقد تحت عنوان ” التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر”.

وسلطت كلمة رئيس المجلس الرئاسي الضوء على ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية شديدة الخطورة، تمثلت في تطور الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تغذيه وتدعمه أطراف خارجية ،إلى ما وصفه بالاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس، استهدف الانقلاب على الشرعية، ونسف المسار السياسي، والاستيلاء على السلطة.و حذر السراج في كلمته من تطور العدوان إلى حرب أهلية شاملة مدمرة، لن يقتصر تأثيرها على ليبيا فقط، بل ستؤثر سلبا على كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على الجميع.

وتختتم أعمال القمة غدا السبت ومن المقرر أن تتبنى 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باك، وإعلان حول فلسطين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا