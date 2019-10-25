إيرادات النفط الليبي تسجل 1.8 مليار دولار في سبتمبر

تراجعت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط، في سبتمبر الماضي بنسبة 11% عن الشهر السابق إلى 1.8 مليار دولار، فيما ارتفعت 9% على أساس سنوي، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن إيراداتها تأتي من بيع الغاز الطبيعي والنفط الخام ومشتقاته وضرائب ورسوم عقود الامتيازات.

زيادة إنتاج حقل الفارغ إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز في نوفمبر

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، بدء تجارب التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من تطوير حقل الفارغ، مما يرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي ليصل إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز في نوفمبر المقبل، إضافة إلى 15 ألف برميل من المكثفات.

وبدأت شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة، في ضخ الغاز من حقل الفارغ إلى حقل الانتصار 103، ومنه إلى شبكة الخط الساحلي، مما سيزيد من كفاءة إنتاج النفط الخام في حقل الانتصار، كما يمكن تزويد محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية؛ لاستبدال الوقود السائل المدعوم؛ بما يوفر مبالغ كبيرة ويساعد في الحفاظ على البيئة.

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