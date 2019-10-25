ماذا قال بوتين عن ليبيا خلال قمة روسيا إفريقيا؟

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأحداث التي تعيشها ليبيا ناجمة عن سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة.

وقال بوتين، خلال قمة روسيا إفريقيا: “نتابع جميعنا بقلق شديد الأحداث التي تتطور في بلادكم، أعتقد أن ما يحدث الآن هو نتيجة للسياسات غير المسؤولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة القانون الدولي في ليبيا، وحرفت القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذلك الوقت”.

يذكر أن مدينة سوتشي، استضافت يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة “روسيا – إفريقيا” برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، واستضافت كذلك المنتدى “الروسي الإفريقي”.

ويشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية.

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