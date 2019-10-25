البعثة الأممية تدين الهجمات المستمرة على المرافق الصحية في ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية ،مشيرة أنها وثقت ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019، حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

كما نفت البعثة نفياً قاطعاً الشائعات التي تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية العاملة جنوب طرابلس ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع ،مؤكدة مجدداً بأنها لم تتلق أية إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها.

هذا و أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب احتراماً كاملاً وفقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

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