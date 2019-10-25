في أول يوم بالرئاسة .. سعيد يبحث مع الغنوشي تطورات وضع ليبيا

ليبيا – في أول إستضافة له في قصر قرطاج كرئيس للجمهورية التونسسية استقبل الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد اليوم الجمعة رئيس حزب حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين راشد الغنوشي.

الغنوشي أفاد بحسب رئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء مثّل مناسبة جدّد فيها تهانيه للرئيس المنتخب على ما حظي به من تفويض كبير من الناخبين التونسيين، وأكّد على أهميّة هذه الشرعيّة الواسعة في جمع كلمة التونسيين وإعطاء مزيد من الأمل للشباب حسب تعبيره. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

كما أضاف أنّه أطلع قيس سعيد على النتائج الأولية للمباحثات التي أجراها حزبه مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنيّة في إطار تكوين الحكومة التونسية الجديدة بالإضافة إلى سبل دعم العلاقات في الفضاء المغاربي وتعزيز دور تونس في تحقيق السلام في ليبيا.

من جانبه جدّد قيس سعيد التأكيد على دوره الجامع لكلّ التونسيين والضامن لوحدتهم خدمة للمصلحة الوطنية، كما شدّد على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدا عن كل المحاصصات الحزبيّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية