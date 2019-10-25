الجيش ينشر لقطات مصورة لمنطقة الأحياء البرية والكاريزما بعد السيطرة عليها

المتوسط:

نشرت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش مشاهد مُصوّرة لبعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالجيش بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كلاً من منطقة الأحياء البرية والكاريزما بعد إشتباكات عنيفة خاضتها وحداتنا خلال الساعات الماضية .

وأوضحت الغرفة، في بينا لها اليوم الجمعة، أنها” تتحفظ عن نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها ، ويأتي ذلك في إطار سرية سير العمليات العسكرية ؛ حفاظاً على سلامة القوات” .

#الاعلام_الحربي..مشاهد مُصوّرة رصدتها شعبة الإعلام الحربي لبعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة… Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Friday, October 25, 2019

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