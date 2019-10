 “الحويج” يلتقي نائبة رئيس مجلس الدوا الروسي في سوتشي

المتوسط:

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج مع اوليقا تيمو فيفا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، على هامش أعمال القمة ( الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية .

و تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها و تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات و لاسيما تكثيف التشاور والتنسيق والاتصال بين البرلمان الليبي والبرلمان الروسي.

وقد أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما حرص بلادها على تطوير ودعم العلاقات بين روسيا وليبيا في كافة المجالات.

وفي ذات السياق قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بتسليم رسالة خطية موجهة من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.

