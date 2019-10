الأزمة الليبية على طاولة مباحثات وزراء خارجية الأردن و مصر و العراق

المتوسط:

عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق اليوم اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الإنحياز، في العاصمة الأذرية باكو.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.

وأكد وزراء الخارجية على دعم حكومة جمهورية العراق في جهودها المستهدفة تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي والمحافظة على المكتسبات المتحققة في النصر على عصابات داعش الارهابية في العراق.

كما بحث الوزراء التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في ١٨ الشهر القادم في نيويورك.

