السراج: أحداث طرابلس تُهدّد بحرب أهلية مُدمّرة

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة دول حركة عدم الانحياز بأذربيجان، أن إطالة أمد الحرب التي تشهدها العاصمة منذ أبريل الماضي، يُهدد باندلاع حرب أهلية شاملة مدمرة ستُؤثر على المنطقة بأكملها.

وقال السراج إن الاعتداء على طرابلس يستهدف الانقلاب على الشرعية، ونسف المسار السياسي، والاستيلاء على السلطة، حسب قوله.

واستعرض السراج خلال كلمته خسائر القتال الدائر في طرابلس، مُطالبا الدُول الداعمة له بمُراجعة حساباتها كون استمرار القتال لن يُؤدّي إلا إلى إهدار المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، وسينسف أي آمال بتحريك العجلة السياسية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى تطلع الليبيين لإحلال السلام، وأن ترتبط بلادهم مع دول العالم بعلاقات تعاون واحترام متبادل، دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه، ودعمه للجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية في كل من سوريا واليمن، تنهي معاناة الشعبين الشقيقين وتجنب البلدين مخاطر التفكك.

يُذكر أن القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز تنعقد تحت عنوان “التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر”.

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