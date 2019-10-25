بالفيديو| الجيش يتجول داخل منطقتي الأحياء البرية والكزيرما بطرابلس

طرابلس-العنوان

أظهر تسجيل مصور نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة سيطرة الجيش على كامل منطقة الأحياء البرية وتأمينها بالإضافة إلى منطقة الكزيرما.

وتجولت عدسة شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة، داخل منطقتي الأحياء البرية والكزيرما برفقة الوحدات العسكرية عقب اشتباكات عنيفة خاضها الجيش خلال الساعات الماضية.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنها تتحفظ عن نشر المواقع الأخرى التي سيطر عليها الجيش، وذلك في إطار سرية سير العمليات العسكرية.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، سيطرة الجيش على كامل منطقة الأحياء البرية وتأمينها بالإضافة إلى منطقة الكزيرما.

وأوضح اللواء بحسب مكتبه الإعلامي بأن الاشتباكات لاتزال قائمة في معسكر النقلية وطريق الاصفاح شمال جسر المطار، مؤكدا على قيام مسلحي الوفاق باستخدام المدفعية الثقيلة بالقرب من جسر الفروسية.

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