الإتحاد الأوروبي يبحث مع داخلية الوفاق الإنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء

ليبيا – إجتمع وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني والوفد المرافق له أمس الخميس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة لدى ليبيا بجمهورية تونس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق مجموعة ما بعد تاجوراء وأوضاع المهاجرين المنقولين من المراكز المقفلة بقرار من عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاآغا.

وتناول المجتمعون مناقشة عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين وما تواجهه من صعوبات كما تم التطرق إلى طلب المنظمات بشأن إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة وادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء.

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