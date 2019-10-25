نقابة المعلمين: عبدالجليل رجل غائب عن الأمور القانونية التي أجازت حق الإعتصام للمعلمين

ليبيا – قال نقيب المعلمين عبد النبي النف إن ما حدث وما صدر عن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل شيء متوقع،لافتاً إلى أنه رجل غائب بالكامل عن الأمور القانونية في الدولة الليبية وعن مواد الدستور الليبي التي اجازت حق الاعتصام والتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق.

النف أوضح في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا 218″وتابعتها صحيفة المرصد اليوم الجمعة أن النقابة كانت تتوقع ردة الفعل غير المبررة وغير المدروسة والتي لا تخضع للمعايير القانونية ولا الإنسانية،فهذا الرجل تمادى في غيه ولم يكن يوما يدرك أن هناك حقوق،على حد تعبيره.

وإختتم النف تصريحه بالقول :”السؤال الغريب الذي وجهه الوزير للمعلمين لماذا تعتصمون؟ يكفى أنه خارج دائرة العلم ومُصر على اتهامه لهذه الشريحة”.

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