“النويري” يبحث مع “سلامة” رؤية البرلمان لإنهاء الأزمة الليبية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا ” غسان سلامة ” ، اليوم الجمعة.

وبحث الاجتماع آخر المستجدات الدولية والجهود التي تبذلها الأطراف الدولية خلال هذه الفترة لتوحيد الموقف الدولي لإنهاء الأزمة الليبية.

وتناول النائب الأول لرئيس مجلس النواب مساعي وجهود مجلس النواب ورؤيته لإيجاد حلول تفضي لإنهاء الأزمة في ليبيا بما يحقق إرادة الشعب الليبي ويحفظ السيادة الوطنية.

