نائب رئيس البرلمان يلتقي السفير الأمريكي لهذا السبب

المتوسط:

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا” ريتشارد نورلاند ”، اليوم الجمعة.

وبحث اللقاء المستجدات الدولية وسبل إنهاء الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الأطراف الدولية لتجاوز ليبيا هذه الأزمة .

وكان النويري قد التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة وبحث اللقاء رؤية البرلمان لحل الأزمة الليبية.

