المتوسط:

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، أن القضية الفلسطينية التي أثرت على أجندة السلام في البحر المتوسط ​​، وانتشار صراعات أخرى، في جميع أنحاء المنطقة قوضت السلام والأمن المنشودة وأصبح الواقع الجيوسياسي الحالي في البحر المتوسط ​​ يتسم بتفاقم النزاعات المسلحة، من ليبيا إلى سوريا وبانتشار التوترات الاجتماعية والاقتصادية في عدد من البلدان المتوسطية.

وأضاف الجهيناوي، في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول “منطقة المتوسط: الواقع والرهانات والأفاق” الذي نظمه “منتدى الأكاديمية السياسية” بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أن تونس التي انخرطت في المسار المتوسطي منذ انطلاقه سنة 1995، دعت باستمرار إلى تعميق التعاون في البحر الأبيض المتوسط، مبينا أن التقدم الذي حققته بلادنا في مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب من شركائنا الأوروبيين دعما متميزا يتجاوز الآليات الكلاسيكية لسياسة الجوار الأوروبية.

وأبرز أن تجسيد مقاربة جديدة العلاقات المتوسطية يظل رهن تحقيق التهدئة في المنطقة وهو ما يتطلب التوصل إلى تسوية دائمة للنزاعات القائمة في عدد من الدول مثل ليبيا وفلسطين، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار في المنطقة يتطلب اليوم التزاما أقوى من الدول المتوسطية ​​.

وبين وزير الشؤون الخارجية أن تونس التي لعبت دائمًا دورًا مهمًا في منع نشوب النزاعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، لا سيما في محيطها الجهوي ستعمل وهي تستعد لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن اعتبارًا بداية من جانفي 2020، بلا كلل للمساهمة في جهود السلام في المنطقة المتوسطية، داعيا مختلف الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​إلى العمل على تحويل الانقسامات إلى فرص تحمل الأمل لمستقبل منطقتنا بأكملها.

The post الجهيناوي: تونس تطالب بتسوية دائمة للنزاعات القائمة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية