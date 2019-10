وزير الخارجية المصري: القاهرة تسعى لتحقيق الاستقرار في أماكن النزاعات مثل ليبيا

المتوسط:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة مع “روزمارى دى كارلو”، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن” وزير الخارجية أشار خلال اللقاء إلى الموقف المصري الداعم لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. كما أكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة”.

وذكر حافظ أن الوزير شكري تطرق خلال المقابلة إلى أهمية اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة خلال العام الجاري، ودورها في تعميق التفاهم المتبادل بشأن الأمور والتحديات المُلحة التي تواجه المنظمة والعالم، كما ساهمت كذلك في تأكيد الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الاستقرار في أماكن النزاعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك في ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان ومناطق القرن الافريقي والساحل والبحيرات العظمى”.

هذا، وأوضح حافظ، أن وكيلة سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام حرصت، من جانبها، على التعرف على رؤية الوزير شكري بالنسبة لعدد من القضايا الاقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان والتطورات الخاصة بالمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلي أن الوزير شكري استعرض المستجدات المتعلقة بتلك الموضوعات، والرؤية المصرية وعناصر ومحددات الموقف المصري تجاهها.

