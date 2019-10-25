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الكبير يلتقي محافظي البنوك المركزية المغاربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية لمحافظي بنوك المغرب العربي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي أقيم الأيام الماضية نتائج العمل المشترك بين البنوك المغاربية وتبادل الخبرات وتطرق المحافظون لنظام الشمول والمال والصيرفة الإسلامية والحفاظ على السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء.

وكان الكبير قد شارك في نوفمبر الماضي في الدورة الثامنة لمجلس محافظي مصارف المغرب العربي الذي عقد في تونس لتعزيز التعاون المشترك وإيجاد آلية مشتركة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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