الكبير يلتقي محافظي البنوك المركزية المغاربية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية لمحافظي بنوك المغرب العربي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي أقيم الأيام الماضية نتائج العمل المشترك بين البنوك المغاربية وتبادل الخبرات وتطرق المحافظون لنظام الشمول والمال والصيرفة الإسلامية والحفاظ على السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء.

وكان الكبير قد شارك في نوفمبر الماضي في الدورة الثامنة لمجلس محافظي مصارف المغرب العربي الذي عقد في تونس لتعزيز التعاون المشترك وإيجاد آلية مشتركة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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