“الوطنية للنفط” تدعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع محضر اتفاق مع مصلحة الآثار الليبية، بمبنى السرايا الحمراء بطرابلس وذلك من أجل دعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار ومشروع تجهيز منظومة إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

وسيتضمن المشروع صيانة وتجهيز المبنى المخصص للأرشيف، وتوفير وتركيب احتياجات التخزين والعرض للوثائق التاريخية، وكذلك إنشاء قسم لترميم الوثائق وتوفير وتركيب منظومات الأرشفة الإلكترونية ومنظومات السلامة والإطفاء والإنذار، وإنشاء منظومة أرشيف إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

