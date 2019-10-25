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تراجع إيرادات النفط في سبتمبر إلى 1.8مليار دولار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مساء الجمعة عن إيرادات مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية بالإضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز لشهر سبتمبر الماضي

وقالت المؤسسة في بيان لها إن إيرادات سبتمبر بلغت 1.8مليار دولار مسجلة تراجعا قدره 223 مليون دولار أي ما يعادل 11 في المئة بالمقارنة على أساس شهري مع أغسطس الماضي، وأوضحت المؤسسة أن إيرادات الشهر الماضي سجلت ارتفاعا قدره 150 مليون دولار بالمقارنة على أساس سنوي مع عام 2018 للشهر ذاته، ووفقا لما صرح به رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله للمكتب الإعلامي للمؤسسة أن أسباب تراجع الإيرادات يعود إلى اضطرابات أسواق النفط العالمية بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته على جهود المؤسسة في زيادة القوة التخزينية في الموانئ، مشيرا إلى الخزان الجديد الذي دشنته المؤسسة في سبتمبر الماضي بقوة استيعاب نصف مليون برميل في ميناء رأس لانوف سيتم الاستفادة منه في حالات الطوارئ

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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