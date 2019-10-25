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مؤسسة الاستثمار تبرم عقدا لتطوير عملها الإداري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود يوم الجمعة عقد مشروع التحول مع شركة أوليڤر وإيمان الإنجليزية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية

ووفقا لما نشرته المؤسسة عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك فإن محمود وقع العقد مع مسؤول المشروع في الشركة الإنجليزية David clarkson وممثل عن الهيئة التنفيذية للشركة John romeo على أن يبدأ الطرفان في تطبيق المشروع المتعاقد عليه في مطلع يناير المقبل وأشارت المؤسسة أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يسعى لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وأن الفرق الفنية تعمل منذ ستة أشهر على تطوير العمل الإداري، الجدير بالذكر أن الشركة الإنجليزية تعمل في أكثر من 60 مدينة في العالم و29 بلدا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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