مؤسسة الاستثمار تبرم عقدا لتطوير عملها الإداري

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود يوم الجمعة عقد مشروع التحول مع شركة أوليڤر وإيمان الإنجليزية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية

ووفقا لما نشرته المؤسسة عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك فإن محمود وقع العقد مع مسؤول المشروع في الشركة الإنجليزية David clarkson وممثل عن الهيئة التنفيذية للشركة John romeo على أن يبدأ الطرفان في تطبيق المشروع المتعاقد عليه في مطلع يناير المقبل وأشارت المؤسسة أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يسعى لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وأن الفرق الفنية تعمل منذ ستة أشهر على تطوير العمل الإداري، الجدير بالذكر أن الشركة الإنجليزية تعمل في أكثر من 60 مدينة في العالم و29 بلدا.

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