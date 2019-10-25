نعمان بن عثمان: انسحبت من النشاط الإعلامي المتعلق بمعركة الدفاع عن طرابلس و فبراير

أعلن الباحث الليبي نعمان بن عثمان، انسحابه من قناة “ليبيا الأحرار” وما أسماه بـ “النشاط الإعلامي المتعلق بمعركة الدفاع عن طرابلس و ثورة فبراير”





جاء ذلك خلال تغريدة لـ “ابن عثمان”، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، مضيفا – بالعامية – “خلي جماعة الأبلة متع هاشتاق مؤتمر برلين تقوم بدوري هي و المنافقين الذين انفضحوا” ما يشير إلى حدوث اختلاف وانقسامات بشأن موقف داعمي الوفاق بشأن المؤتمر الدولي المزعم انعقاده بشأن ليبيا.

واختتم تغريدته قائلا: “ربي يوفقكم إن شاء الله، و سامحوني إذا غلطت فيمن لا يستحق أن أغلط في حقه”

يشار إلى أن نعمان بن عثمان كان دائم الظهور كمحلل سياسي ومدير مركز كويليام للأبحاث الدولية والدراسات، على شاشة قناة “ليبيا الأحرار” بشكل شبه يومي

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