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نعمان بن عثمان: انسحبت من النشاط الإعلامي المتعلق بمعركة الدفاع عن طرابلس و فبراير

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الباحث الليبي نعمان بن عثمان، انسحابه من قناة “ليبيا الأحرار” وما أسماه بـ “النشاط الإعلامي المتعلق بمعركة الدفاع عن طرابلس و ثورة فبراير”


 
جاء ذلك خلال تغريدة لـ “ابن عثمان”، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، مضيفا – بالعامية – “خلي جماعة الأبلة متع هاشتاق مؤتمر برلين تقوم بدوري هي و المنافقين الذين انفضحوا” ما يشير إلى حدوث اختلاف وانقسامات بشأن موقف داعمي الوفاق بشأن المؤتمر الدولي المزعم انعقاده بشأن ليبيا. 

واختتم تغريدته قائلا: “ربي يوفقكم إن شاء الله، و سامحوني إذا غلطت فيمن لا يستحق أن أغلط في حقه”

يشار إلى أن نعمان بن عثمان كان دائم الظهور كمحلل سياسي ومدير مركز كويليام للأبحاث الدولية  والدراسات، على شاشة قناة “ليبيا الأحرار” بشكل شبه يومي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياخسارة سنخسر حمار غبى كان يعيش المليشيات فى اوهام تشجعهم على الصعود للهاوية وبعد ان ايقن ان خزعبلاته كلها فنكوش مصل سيده الجعجاع اردوغان الذى يقول لن اتنازل عن المنطقة الامنة بعمق ثلاثين كيلومتر ولن اتوقف وفى الاخر طلع لطفى عنده شعره ساعة تروح وساعة تيجى فبعد ان استدعاه الثعلب بوتن وفرض عليه اول بند فى البيان الذى وقع عليه الحرص على وحدة الاراضى السورية وسمح له بدورية مشتركة مع الروس بعمق عشرة كم فقط وفى منطقة محددة وانسى انك تدخل القامشلى عاصمة الاكراد وانسى كوبانى وانسى منبج وتحارب معانا الارهاب وفى مقدمتهم داعش وهنا اختلفوا فى باقى تعريف الارهاب الروس يقصدون مليشيات اردوغان المسماه الجيش الحر وجبهة النصرة اما الاتراك فيقصدون حزب العمال الكردستانى ولكن الروس لا يعترفون بذلك فقط يسموه حركة انفصالية فقط انا ترامب فاختار ان يدعم بقاء الامريكان حول ابار البترول السورية فقط والباقى حلال على الروس ويرموا عظمة للكلب اردوغان يمصمص فيها كفاية عليه

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