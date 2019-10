تونس: الاستثمارات الليبية تجاوزت الـ 15 مليون دينار تونسي

المتوسط:

أظهر تقرير تونسي رسمي بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أن الدول المغاربية تساهم بمشاريع استثمارية مهمة في السوق التونسية.

وبحسب التقرير الصادر هذا العام من وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي بتونس، وصنف الدول بحسب قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر (باستثناء الطاقة) خلال عام 2018، فإن الليبيين هم الأكثر استثمارا بـ19 مشروعا وبكلفة مالية تجاوزت 15 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين و300 ألف دولار).

وجاء المغرب في المرتبة الثانية من حيث كلفة الاستثمارات بـ6.83 مليون دينار (نحو مليونين و400 ألف دولار) بعد إنشائه ستة مشاريع خلال 2018.

واستثمرت الجزائر في سبعة مشاريع خلال العام الماضي، بكلفة مالية إجمالية بلغت 5 ملايين دينار (نحو مليون و700 ألف دولار).

وقد بلغت الاستثمارات الموريتانية 3.90 مليون دينار، (نحو مليون و300 ألف دولار) بمشروع استثماري واحد خلال العام الماضي.

