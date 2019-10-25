نقابة المعلمين تستنكر إعفاء وزير تعليم الوفاق لعشرين مراقبًا

أخبار ليبيا24

استنكرت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قرار وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل القاضي بإعفاء مراقبين في 20 بلدية موجهة رسالة إلى المجلس الرئاسي بضرورة وقف هذا القرار بمهلة لا تتجاوز الأسبوع.

وأشادت النقابة بدور مراقبي التعليم من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، معتبرة قرار وزير التعليم بحق المراقبين باطلا ولا يعتد به، مطالبة الوزير بالعدول عنه فورا، بحسب نص البيان.

وأصدر يوم الخميس وزير التعليم بحكومة الوفاق، قرارًا يقضي بإعفاء 20 مراقبًا من مهامهم الوظيفية كمراقبين للتعليم بعدد من البلديات، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام على توجيهه لخطاب تحذّيري إلى مراقبي التعليم ومديري المدارس في بعض البلديات بشأن ضرورة فتح المدارس أمام التلاميذ والطلاب وفض الاعتصام وإلا سيقوم بإعفائهم وحالة أسمائهم إلى النائب العام.

واعتبر عبدالجليل، أن المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة (238) من قانون العقوبات العام الليبي.

وورد في المادة الأولى من القرار إعفاء مراقبي التعليم في كل من، الجفرة، الحرابة، بني وليد، وادي البوانيس، سبها، رقدالين، الشقيقة، زليتن، أوباري، غات، الجميل، براك الشاطئ، الزاوية المركز، مزدة، العجيلات، بنت بية، مسلاتة، سواني بني آدم، الزاوية الجنوب، وصرمان.

كما جاء بالمادة الثانية تكليف موظفين جدد (جميعهم إما حملة دكتوراة أو ماجستير) لتولي مهام مراقبات التعليم السابقة.

وفي المادة الثالثة من القرار شكل الوزير لجنة تتولى مهمة التسليم والاستلام بين المراقبين المعفيين والمراقبين الجدد في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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