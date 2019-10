مسئول تونسي: الاقتصاد يدفع ثمنا كبيرا بسبب إغلاق المعبر الحدودي برأس الجدير

المتوسط:

أكد رئيس المجلس المحلي في مدينة بن قردان الحدودية فتحي العبعاب ، أن ” الوضع في جنوب تونس مقلق، بعد قرار ليبي بغلق المعبر الحدودي برأس الجدير منذ أكثر من 3 أيام، مرجحاً تواصل إغلاق المعبر بقرار سياسي ليبي بتعلّة سوء العاملة التي يتعرّض لها الليبيون على الحدود التونسية”.

وأفاد العبعاب ، ف تصريحات صحفية له ، أن السلطات المحلية التونسية دخلت في مفاوضات مع الجانب الليبي، لكنها فشلت في إيجاد حلول لأزمة المعبر المتكررة منذ ما يزيد على سنتين، ما دفعها إلى إحالة الملف على السلطات المركزية للعاصمة للتدخل لتجنّب اندلاع احتجاجات في مدن الجنوب الذي يعيش جزء مهم منه من التجارة البينية بين البلدين، وبدأت بوادر الغضب تظهر على تجاره وفق قوله.

وأكدّ العبعاب توقف كل أشكال الحركة التجارية، وحتى عبور الأشخاص من الجانبين الليبي والتونسي، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المحلي يدفع ثمناً غالياً لتعثّر إيجاد حلول مستدامة لمشاكل المعبر الحدودي الرئيسي مع الجارة الجنوبية لتونس.

وأضاف ، أن الجانب الليبي شكا طول انتظار المسافرين الليبيين في طوابير المعابر، مؤكداً أن ساعات الانتظار تصل أحياناً إلى 18 ساعة بسبب إصرار الجمارك التونسية على التثبت من الهويات وتفقد السلع القادمة من ليبيا خوفاً من تسرب أشخاص أو سلع مشبوهة.

