المتوسط:

أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ،بأن “تسارع الأحداث الذي باتت تشهده عديد الدول الشقيقة والصديقة والاحتكام إلى منطق القوة بدل قوة المنطق، يستوقفنا جميعا للبحث عن أنجع السبل لإعادة الاستقرار لهذه المناطق”.

وأضاف بن صالح، في كلمة له خلال افتتاح أشغال القمة ال18 لدول عدم الانحياز، أن الجزائر “تبقى مقتنعة بأهمية نهج سبل الحوار والتسوية السلمية للنزاعات وملتزمة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث لا تدخر جهدا في هذا الإطار”.

وفي هذا الشأن، أشار إلى أن الأمر يتعلق بما يحدث في ليبيا حيث أكد على التزام الجزائر”بمواصلة العمل مع كل الشركاء من أجل وضع دعائم أكثر صلابة للاستقرار والأمن في منطقة الساحل في ظل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

The post الرئيس الجزائري: نلتزم بمواصلة العمل مع كل الشركاء في ليبيا من أجل الاستقرار والأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية