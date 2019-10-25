ذا هل: شبح القذافي يطارد صانعي السياسات في أمريكا

قالت صحيفة ذا هل الأمريكية، إنه منذ ثماني سنوات تعرض موكب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لهجوم من طائرات أمريكية، وفرنسية، وبعد الخروج من الحطام قبض على القذافي من قبل المتمردين المدعومين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ وتعرض للضرب والتعذيب ثم التصفية.

وفي واشنطن احتفل صانعو السياسة من الحزبين -الديمقراطي والجمهوري-بتتويج تغيير النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بدعوى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية.

كم كانوا خاطئين في تقييمهم! وأضافت الصحيفة من المعترف به على نطاق واسع اليوم أن ليبيا “الجديدة” سرعان ما خضعت لحكم الميليشيات الخارجة عن القانون وانحدرت إلى حرب أهلية وأزمة اللاجئين التي تستمر إلى اليوم.

لكن القليل منهم يقدرون الضرر الذي ألحقه تدخل الولايات المتحدة بالمصالح القومية الأمريكية الكبيرة: مقاومة التطرف الإسلامي، إدارة العلاقة المعقدة مع روسيا المسلحة نووياً وتعزيز عدم الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية. وإذا كان شبح القذافي حاضر في عيد الهالوين هذا فقد تسمع صوته مكتومًا. ويجب تطبيق الدروس المستفادة من المغامرة الأمريكية في تغيير النظام في ليبيا على سياسات اليوم في أماكن أخرى مثل إيران وسوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية.

ورسمياً قتل ما يتراوح بين 12 ألف و30 ألف ليبي خلال تدخل الناتو المباشر في النزاع. ولقد مات الآلاف من الليبيين واللاجئين منذ ذلك الحين بسبب عنف الميليشيات والحرب الأهلية -ومع انهيار ضوابط الهجرة الساحلية -والغرق في الطريق عبر البحر إلى أوروبا.

ويتحمل صانعو السياسة الأمريكيون وغيرهم من المسؤولين الغربيين مسؤولية كبيرة عن هذه النتائج. مع إيلاء القليل من الاهتمام للواقع السياسي الليبي والتجربة التاريخية توقعوا وجود قيادة متمردة حديثة ذات سيطرة ضعيفة على المقاتلين اللامركزيين لحكم بلد لم يكن عمره سوى 60 عامًا مع وجود مؤسسات وطنية ضعيفة ولا يوجد تاريخ للانتخابات الحرة والتوترات الإقليمية والقبلية القوية وحركة إسلامية طويلة الأمد.

وبعد تدخل الناتو والفوضى التي تلت ذلك خرجت العديد من الأسلحة التي حملها المقاتلون المتطرفون الإسلاميون إلى شمال وغرب إفريقيا والشرق الأوسط، ما عزز الجماعات الجهادية في تلك المناطق.

واستحوذت مجموعتان بسرعة على نصف مالي وهي دولة ديمقراطية رائدة في إفريقيا. وتواصل القوات الفرنسية والأفريقية وقوات الأمم المتحدة محاربة الجهاديين هناك حتى اليوم. ربما كان التأثير الأكثر ضررًا للتدخل في ليبيا هو تمزيق الشبكة الهشة للتعاون الأمريكي -الروسي التي أنشأتها سياسة “إعادة ضبط” إدارة أوباما.

وعملت واشنطن وموسكو سويًا لمكافحة الإرهاب الدولي في أفغانستان، وقللت من خطر نشوب حرب كارثية من خلال معاهدة ستارت الجديدة للحد المتبادل من الأسلحة النووية الاستراتيجية -التي انتهت في 2021-، وتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران وكوريا الشمالية والتفاوض بشأن الاتفاق الدولي لمنع “الاختراق” الإيراني. وفي الوقت نفسه واصلت الولايات المتحدة انتقادها القوي لاستبداد روسيا المتزايد. لكن الولايات المتحدة حطمت تأكيد الرئيس أوباما الشخصي للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن التدخل المصرح به من قبل الأمم المتحدة في ليبيا من شأنه أن يحمي المدنيين المهددين بالهجوم، وليس تغيير النظام الذي تخشى روسيا عن حق من أن يطلق العنان للفوضى والتطرف الإرهابي.

وانزعج ميدفيديف -الذي امتنع عن استخدام حق النقض ضد قرار الأمم المتحدة-من هذه “الخيانة”. ورداً على ذلك اعترضت روسيا على قرار الأمم المتحدة الذي يهدد الحكومة السورية بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية -لكن ليس القوة العسكرية-لقمع المتظاهرين المدنيين بعنف.

إن الحل الفوضوي للإجماع الدولي بشأن ليبيا قد وضع جدولاً لحرب بالوكالة في سوريا مما دفع بالولايات المتحدة وحلفائها العرب ضد روسيا وإيران وحزب الله. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل 2014 “كما تعلمون، ليس الأمر أن سياسة إعادة التعيين قد انتهت الآن بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

أعتقد أن الأمر انتهى في وقت سابق، مباشرة بعد الأحداث في ليبيا”. لقد أدى التغيير الأمريكي للنظام في ليبيا والحرب بالوكالة في سوريا إلى وضع سياسة إعادة التعيين في العناية المركزة، وأدى العدوان الروسي في أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأمريكية 2016 إلى قتل هذه السياسية.

لم يخفق صانعو السياسة في الولايات المتحدة في توقع رد فعل روسيا على حملة الناتو فحسب، بل قللوا من تقدير تأثيرها على أهدافهم المتعلقة بعدم الانتشار النووي. لقد ضحى القذافي ببرنامجه الناشئ للأسلحة النووية لاستئناف الانخراط الدبلوماسي والاقتصادي الغربي. وفجأة أطاح الناتو بنظامه. واستخلص المسؤولون في إيران وكوريا الشمالية صراحةً الدرس الواضح المتمثل في أن التخلي الكامل عن جهودهم النووية قد يؤدي إلى الإطاحة بحكوماتهم برعاية غربية.

وتحتوي قصة شبح القذافي الذي يطارد أمريكا على تحذيرات شديدة لصانعي السياسة الذين يفكرون في العمل العسكري أو التدابير الاقتصادية القاسية لتحل محل الأنظمة. فالمبرر الأخلاقي والسياسي ليس كافيًا، تعرف على تاريخ البلد المستهدف وواقعه السياسي وطبيعة العلاقات داخله أفضل من فهم أبرز عناصر إدارة أوباما لليبيا. والأهم من ذلك كله توسيع حساب التفاضل والتكامل الخاص بك لفهم مجموعة واسعة من المصالح الأمريكية التي قد تتعرض للخطر.