مؤتمر برلين أو فرصة الحل السياسي الأخيرة

تقوم ألمانيا خلال الفترة الأخيرة بلعب دور الوساطة من أجل وضع حد للأزمة الليبية المتفاقمة، بالتشاور مع الشركاء المنخرطين في الأزمة دوليًّا وإقليميًّا.

وامتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا، وهو ما يجعل ألمانيا وسيطًا مقبولًا بدرجة كبيرة من أطراف الصراع وكذلك من أغلب القوى الدولية والإقليمية، بيد أن الرغبة الألمانية تُواجَه بعقبات متعددة قد تحدّ من فاعليتها.

وتراهن ألمانيا التي طالما بقيت طرفاً محايداً في الملف الليبي على إنجاح هذا المؤتمر الذي سيعقد في مدينة برلين، وبدأت لهذا الغرض منذ أسابيع، تحركات دبلوماسية على أكثر من مستوى، لضمان حضور الجهات الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وروسيا، من أجل الاتفاق حول البنود الرئيسية والحلول السياسية اللازمة لوقف الحرب في ليبيا وعدم تكرار أخطاء مؤتمري باريس وباليرمو.

وسيختلف هذا المؤتمر التي ستحتضنه برلين، عن مؤتمري إيطاليا وفرنسا في عدة أمور، كونه سيشهد غياب القوى الليبية الفاعلة، وبالتحديد طرفا الصراع الغارقان في قتال داخلي، تفادياً لأي تشويش على أعمال المؤتمر، في ظل تباعد وجهات النظر بينهما، وسيشهد حضوراً أميركيا بارزاً وقوياً.

التحضيرات المتواصلة كشفت عن تهميش عدد من الدول الفاعلة في حل الأزمة، ومنها الجزائر، مع شكوى تركية من عدم إعطاء مساحة أكبر لأنقرة في المؤتمر، إضافة إلى وجود انتقادات من عدم دعوة أي أطراف ليبية.

وتحاول تركيا بدورها أن توجد لنفسها موقعا أكبر على مائدة المؤتمر المرتقب، إذ تحدث وزير خارجيتها، مولود تشاوش أوغلو، في زيارته الأخيرة إلى الجزائر، الأسبوع قبل الماضي، عن تقارب بين أنقرة والجزائر بخصوص الملف الليبي ودعمهما “الحلول السلمية”، قائلا إن بلاده “تصر على مشاركة الجزائر في الاجتماعات الدولية الجارية حول ليبيا باعتبارها فاعلا مهما في هذا الملف”.

من ناحيته،كشف السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، في إحاطة بشأن أول 60 يوما قضاها في منصبه، أنه سيشارك في الاجتماع المقبل، موضحا أن اجتماع برلين الأول، الذي عقد في الأول من أكتوبر، كان برئاسة المبعوث الأممي، غسان سلامة، وشاركت فيه مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر،يراقب الليبيون بكثير من التوجس الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي حول أزمة بلادهم في برلين، خصوصا في حالة تشريك النظامين القطري والتركي في أشغاله.

ورفض مسؤولون ليبيون المشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه ألمانيا، مشيرين إلى أن تركيا وقطر باتتا تمثلان غطاء سياسيا ودبلوماسيا للمرتزقة وتدعمان الميليشيات الخارجة عن القانون بالمال والسلاح والإعلام.

ففي الداخل، لا تبدو القوى المتحاربة متحضرة لأي نوع من الاتفاقيات السياسية بينها ولا جاهزة للعودة إلى التفاوض بعد كل الدماء التي نزفت، حيث ترى القيادة العامة للجيش المدعومة من البرلمان أنها غير مستعدة لأي حوار قبل القضاء على الميليشيات التي أفسدت الاتفاقات والتفاهمات السابقة المنعقدة بين خليفة حفتر وفايز السراج في القاهرة وأبوظبي وباريس وباليرمو، في حين تتمسك حكومة الوفاق بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية سياسية لأي حوار أو اتفاق، وتشترط الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية، وانسحاب قوات الجيش من العاصمة طرابلس.

من ذلك،يرى مراقبون أن مساعي الدبلوماسية الألمانية، تواجهها تحديات أخرى لا تقل صعوبة، بعضها يتصل بالقوى الإقليمية والدولية وبعضها الآخر بتركيبة المشهد الليبي نفسه،لعل أكثرها إلحاحا تقريب وجهات نظر الدول الأوروبية المتضاربة الأهداف والمطامح في ليبيا، وخصوصا فرنسا وإيطاليا ولدى برلين ما يكفي من المؤشرات لإقناع الشركاء الأوروبيين بخطورة تداعيات الصراع الليبي على مصالح أوروبا.