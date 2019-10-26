شعبة الإعلام الحربي ترصد مواقع جديدة سيطر عليها الجيش

رصدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، بعض المشاهد للمواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني وتأمينها، وهي منطقة الأحياء البرية والكازيرما.

وأوضحت الشعبة أن سيطرة الجيش على هذه المواقع، كانت بعض معارك واشتباكات عنيفة خاضتها وحدات الجيش ضد المجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأشارت شعبة الإعلامي الحربي، أنها تحفظت على الكشف عن المواقع الأخرى التي سيطر عليها الجيش، نظرا للسرية التامة للعملية العسكرية، وحفاظا على أفراد الجيش الوطني.

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