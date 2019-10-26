مديرية أمن بنغازي تتخد عدة إجراءات قانونية لضبط الحركة المرورية بالمدينة

صرح رئيس مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، النقيب أحمد ضوء المسماري، أن مدير المديرية العميد عادل عبدالعزيز، أصدر قرارا بضرورة بتركيب أجهزة ضبط السرعة “الرادارات”، على كامل الطريق السريع، ومخالفة كل من تجاوز السرعة القانونية، لوقت التجاوزات وحماية الأرواح على الطرقات والخسائر المادية.

وأوضح المسماري، إن هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص، تأتي لمساعدة أعضائه للقيام بمهامه بشكل فعال، عبر رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية، لأجل الإرتقاء بمستوى السلامة المرورية.

وأكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، إن المديرية ستطلق حملات مرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانوني، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد المرور، إضافة إلى رفع كل السيارات المتروكة بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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