مستشفى تاورغاء العام: أكثر من 150 حالة مصابة باللشمانيا تتلقى العلاج

أعلن مستشفى تاورغاء العام، أن أعداد المصابين بمرض اللشمانيا، تجاوز 150 حالة، وأن المستشفى شهد حالة ازدحام كبيرة، للذين يتلقون العلاج بالأقسام المعنية بالحالات المرضية.

وثمّنت المستشفى دور الأطباء والممرضين والمساعدين لهم، لوقوفهم في مواجهة هذا المرض وإصرارهم على هزيمته والمساهمة في تقديم العلاج للمصابين.

وفي وقت سابق، أشارت المستشفى، أن مدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفى تاورغاء، صالح عمر، قام بزيارة مقر المستشفى، لأجل للوقوف على سير العمل، والمشاركة في علاج حالات اللشمانيا.

وذكرت إدارة المستشفى في الثامن عشر من أكتوبر، أن عدد المصابين الذين استقبلهم المستشفى، وصل إلى 165 حالة.

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