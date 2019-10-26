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مستشفى تاورغاء العام: أكثر من 150 حالة مصابة باللشمانيا تتلقى العلاج

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مستشفى تاورغاء العام، أن أعداد المصابين بمرض اللشمانيا، تجاوز 150 حالة، وأن المستشفى شهد حالة ازدحام كبيرة، للذين يتلقون العلاج بالأقسام المعنية بالحالات المرضية.

وثمّنت المستشفى دور الأطباء والممرضين والمساعدين لهم، لوقوفهم في مواجهة هذا المرض وإصرارهم على هزيمته والمساهمة في تقديم العلاج للمصابين.

وفي وقت سابق، أشارت المستشفى، أن مدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفى تاورغاء، صالح عمر، قام بزيارة مقر المستشفى، لأجل للوقوف على سير العمل، والمشاركة في علاج حالات اللشمانيا.

وذكرت إدارة المستشفى في الثامن عشر من أكتوبر، أن عدد المصابين الذين استقبلهم المستشفى، وصل إلى 165 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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