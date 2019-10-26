نقابة المعلمين لـ الرئاسي: نمهلكم أسبوع لإيقاف تصرفات عبد الجليل الخرقاء

وجهت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، رسالة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للمطالبة بضرورة وقف قرار وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، القاضي بإعفاء 20 من مراقبي تعليم بلديات بالمنطقتين الغربية والجنوبية، وأعطته مهلة لا تتجاوز الأسبوع لإيقاف ما وصفه البيان بـ “التصرفات الخرقاء” لوزير تعليم الوفاق.

واعتبرت النقابة في بيان نشرته، الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، قرار وزير تعليم حكومة الوفاق بحق المراقبين باطلا ولا يعتد به، مطالبة الوزير بالعدول عنه فورا.





وكان قد أصدر يوم الخميس وزير التعليم بحكومة الوفاق، قرارًا يقضي بإعفاء 20 مراقبًا من مهامهم الوظيفية كمراقبين للتعليم بعدد من البلديات، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام على توجيهه لخطاب تحذّيري إلى مراقبي التعليم ومديري المدارس في بعض البلديات بشأن ضرورة فتح المدارس أمام التلاميذ والطلاب وفض الاعتصام وإلا سيقوم بإعفائهم وحالة أسمائهم إلى النائب العام.

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