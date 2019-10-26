قوة الاقتحام التابعة للواء 73 مشاة تعلن سيطرتها على الأحياء البرية والكاريزما

أعلن المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة، أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء، نجحت في السيطرة على الجيب الأخير بمنطقة الأحياء البرية، وأعلنت تأمين المنطقة، إضافة لمنطقة الكاريزما بالكامل، التي أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني.

وأشار المركز، أن الاشتباكات المسلحة، بالقرب من معسكر النقلية وطريق لاصفاح، ما تزال قائمة، بسبب الرمي العشوائي التي تقوم به المجموعات المسلحة على الجيش الوطني، بواسطة مدفع هاوزر، بالقرب من “كوبري الفروسية”.

وكان المركز الإعلامي، قد أعلن في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر، وصول دعم من القيادة العامة للجيش لمحاور القتال جنوب طرابلس، ومشاركة قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة في العمليات العسكرية.

وعزّز اللواء 73 مشاة صفوفه بسرايا قتالية، منها الهاوزر والدبابات والمشاة، على ثلاث مراحل في مراحل بالساعات 72 الماضية.

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