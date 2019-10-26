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بلدية زليتن تستقبل وفدا من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية زليتن، وصول وفد من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية، للبلدية لغرض الزيارة والحوار حول المشاريع التنموية بالمدينة.

وأشار المستشار الفني لمشروع مؤسسة التنمية الدولية عثمان القاجيجى، أن المؤسسة الأمريكية قد تحصلت على منحة من الدولة الأمريكية، لدعم البلديات والحكم المحلى والمجتمع المدني.

وأوضح عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة التنمية المحلية بزليتن ميلاد الصداعي، أن اللجنة ترتكز مهامها حول التنمية المحلية بداخل البلدية، وأن جهودها لاقت ترحيبا من قبل المنظمة التي تقوم بزيارة المدينة.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن التعاون المشترك بين بلدية زليتن والمؤسسة الأمريكية، للاستفادة من الخبرات وتوفير الخدمات داخل المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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