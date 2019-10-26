مديرية أمن بنغازي: تركيب «رادارات» على الطريق السريع وشن حملات مرورية مكثفة

وجه مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، بتركيب أجهزة ضبط السرعة «رادارات» على كامل الطريق السريع، ومحاسبة كل من تجاوز السرعة القانونية والنظر إلى هذه المسألة بشكل جاد، وذلك لوقف نزيف الدم ولحماية الأرواح والخسائر المادية.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، النقيب أحمد ضوء المسماري، إن إضافة هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص بنغازي يساعد في رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية، لافتا إلى أن هذه التقنيات الحديثة لها دور هام في خفض المخالفات المرورية وبالتالي خفض الحوادث.

وأكد المسماري، أن المديرية ستشن حملات مرورية مُكثفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانوني لقيادة المركبة، مشددا على عدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.

وأغلقت مديرية أمن بنغازي، في الأسبوع الأول من أكتوبر، جميع الفتحات العشوائية في الطريق السريع؛ للحد من حوادث السير، وتحقيقا للسيولة المرورية، وذلك عند جسري جامعة العرب ونادي الهدف، إضافة إلى فتحاتٍ عدة على مسافات متفاوتة في الطريق.

وفي 6 سبتمبر الماضي، أصدر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بضحايا الحوادث المرورية، التي وقعت في الطرق الرئيسة (الساحلية والصحراوية) شرقي البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي. وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى استقبل 27 حالة وفاة و656 مصابا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية، موضحة أن غالبية الحالات تتراوح أعمارهم بين 16و25 عاما، لافتة إلى أن بينهم أكثر من 250 حالة إيواء.

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