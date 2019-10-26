الجيش الليبي يعلن السيطرة على هذه المناطق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على عدد من المناطق بعد اشتباكات عنيف خاضتها ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر “بعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية” مؤكدة أنها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.

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