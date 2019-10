“اللواء ٧٣”: نجاح قوة الاقتحام ٣٥ في السيطرة على الجيب الأخير بالأحياء البرية

المتوسط:

أعلن اللواء 73 مشاة نجاح قوة الاقتحام 35 في السيطرة على الجيب الأخير في منطقة الأحياء البرية.

وأكد عضو الإعلام الحربي، منذر الخرطوش تأمين المنطقة بالإضافة لمنطقة الكزيرما بالكامل.

وأشار الخرطوش، إلى تواصل الاشتباكات في معسكر النقلية وطريق لاصفاح مع تعمد ميليشات الوفاق الرماية العشوائية بمدفع هاوز بالقرب من كوبري الفروسية.

وكان الخرطوش أعلن الخميس وصول قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة، للعاصمة طرابلس مشيرًا إلى أنها دُعّمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة، لتنفيذ “عمل كبير” في ميدان القتال، خلال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى عملية شهداء الـ73.

وأوضح الخرطوش، أن عدد من مقاتلي القوة تحت إمرة اللواء علي القطعاني، تلقوا في وقت سابق تدريبات في مدرسة الصاعقة والمظلات

