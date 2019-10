المتوسط:

قام رئيس الجمهورية الفلندية، ساولى نينيستو، الجمعة، بتعيين بيكا هوكا سفيرة لبلاده في ليبيا.

وجاء تعيين السفيرة الجديدة لدى ليبيا خلال جلسة رئاسية عيّن خلالها نينيستو جملة من المبعوثين الرسميين في الخارج.

