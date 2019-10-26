مستشفى تاورغاء يستقبل أكثر من 150 مصاب باللشمانيا

استقبل مستشفى تاورغاء العام يوم أمس الجمعة أكثر من 150 حالة مصابة بمرض اللشمانيا.

وبين المستشفى عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه شهد حالة من الزحام بسبب ارتفاع أعداد المرضى المترددين على المستشفى مؤكدا أن العاملين بهذا المرفق الصحي يقفون بمفردهم في مجابهة المرض.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار دعا بداية الشهر الجاري الجهات المسؤولة بالدولة الليبية لضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض الليشمانيا الجلدية، مؤكدا أن علاج الليشمانيا معقد خاصة أن المرض يحتاج إلى أصناف معينة لا تصنعها سوى بعض الشركات الأوروبية التي أوقفت تعاملها مع ليبيا لأسباب تتعلق بالديون المتراكمة على الدولة.

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