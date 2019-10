المتوسط:

شاركت ليبيا في أعمال مؤتمر القمة ال18 لدول حركة عدم الانحياز المقامة في باكو عاصمة أذربيجان التي انطلقت أعمالها يوم أمس الجمعة ومن المقرر أن تختتم اليوم السبت.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج ترأس الوفد الليبي المشارك في القمة المقامة تحت عنوان ” التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر”.

وسلطت كلمة السراج الضوء على ما تمر به ليبيا من ظروف استثنائية شديدة الخطورة، تمثلت في تطور الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تغذيه وتدعمه أطراف خارجية، مستعرضا نتائج اشتباكات العاصمة طرابلس

وحذر السراج من تطور الاشتباكات إلى حرب أهلية شاملة مدمرة، لن يقتصر تأثيرها على ليبيا فقط، بل ستؤثر سلبا على كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على الجميع.

The post من أذربيجان.. “السراج” يحذر من حدوث حرب أهلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية