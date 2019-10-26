العباني: أردوغان يظن أن ليبيا مازالت تحت مظلة الحكم العثماني

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مجلس النواب السلطة الشرعية في ليبيا طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة توقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي وإطلاق تصريحات سلبية آخرها أحقية أنقرة في التدخل في الشأن الليبي.

العباني أوضح في تصريح لصحيفة ميديا 24 أن الرئيس التركي أردوغان يظن أن ليبيا مازالت تحت مظلة الحكم العثماني لكنها أصبحت دولة مستقلة لها بعد حضاري وذات سيادة ولا تقبل إطلاقاً بمثل هذه التدخلات التي يمارسها مؤخراً.

ودعا العباني الشعب التركي لإعادة اختياره لرئيس جديد يعلم جيداً كيف تدار السياسة وأن يكون ملائمة لدولة إسلامية حقاً تدعم الحرية والإنسانية بصفة عامة بدلاً من رئيس تحاصره الأمراض النفسية والتحريض على العنف والكراهية.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في منتدى “تي.آر.تي” إن تركيا تتواجد في ليبيا لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية