تفاصيل اجتماع “الطاهر” بسفير أمريكا لدى ليبيا

اجتمع الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض مع ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا .

وأعرب السفير عن التزامه بدعم الشعب الليبي عبر دعم الدولة لتقديم الخدمات ، وان الدعم كان ولايزال يتعمق في المجالات المختلفة ومنها الادارة المحلية ونقل الاختصاص وتشجيع القطاع الخاص الليبي ومجال الطاقة باعتبارها ركائز تسهم في دعم الاستقرار في ليبيا.

وقد اكد الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر ان اهم مجالات الدعم هو دعم عملية إرساء اللامركزية وتفعيل القانون “59 “بنقل الاختصاصات الى كل البلديات .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من مستشار الوزير ، ومدير مكتب الوزير ، ومدير ادارة شؤون المحافظات والبلديات ومدير مكتب التعاون الدولي والفني .

