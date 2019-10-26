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البعثة تُدين الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية في ليبيا.

إدانة البعثة جاءت بعد أن رصدت 58 اعتداءً على الأقل بحق العناصر الطبية والمرافق الصحية خلال الستة أشهر الماضية التي استمرت فيها الحرب في طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وحذرت البعثة في بيانها من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تشكل جرائم حرب.

ودعت إلى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فيما نفت البعثة أيضًا تلقي الإحداثيات للمستشفيات الميدانية والعيادات العاملة في جنوب طرابلس ونقلها إلى أحد أطراف النزاع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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