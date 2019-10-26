هل البدء بعمل تجاري في ليبيا أمر سهل؟.. دراسة عالمية تُجيب

أصدر البنك الدولي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019 والذي تراجعت فيه ليبيا مركزاً واحداً عن مؤشر العام الماضي، وحلت ليبيا بالمركز 20 عربياً وفي المرتبة 186 عالمياً ضمن ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

وصنف المؤشر ليبيا ضمن الدول “ذات الدخل المتوسط المرتفع”، وناتج قومي بلغ متوسطه 6330 دولار أمريكي للفرد الواحد.

ويقيس المؤشر سهولة تنفيذ الأعمال في 190 اقتصاداً، وذلك استناداً إلى عشرة معايير وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.

واحتلت ليبيا المركز 164 في معيار بدء النشاط التجاري، بحصولها على مرتبة جيدة بنسبة 73.6 درجة، أما معيار استخراج تراخيص بناء فجاءت بالمركز 186 عالمياً، وفي المركز 142 بمعيار الحصول على الكهرباء. وعانت ليبيا في مؤشري الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين حينما حلت بالمركزين 186 و 183 على التوالي.

عربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى متقدمة على عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما احتلت البحرين المركز الثاني. ومن خارج الخليج العربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة عربيا من حيث الدول التي تسهل الظروف أمام المستثمرين.

واستمرت نيوزيلندا في الصدارة والثانية سنغافورة والثالثة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاضعة للصين.

وهذا ترتيب أول 10 دول عربية:

1- الإمارات ( 16 عالميا)

2- البحرين ( 43 عالميا)

3- المغرب ( 53 عالميا)

4- المملكة العربية السعودية ( 62 عالمياً)

5- عمان ( 68 عالميا)

6- الأردن (75 عالمياً)

7- قطر (77 عالمياً)

8- تونس ( 78 عالميا)

9- الكويت (83 عالميا)

10 مصر (114 عالميا)

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