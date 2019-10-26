شكري يؤكد على دور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موقف بلاده الداعم لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، خاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري ناقش مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، دور القاهرة في تعميق التفاهم المتبادل بشأن الأمور والتحديات الملحة التي تواجه المنظمة والعالم، وتحقيق الاستقرار في أماكن النزاعات والأزمات، بما في ذلك ليبيا .

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