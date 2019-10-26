ليبيا تشارك في اجتماع الدول المصدرة للغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية

تستعد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس للمشاركة في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي مقرر عقدها في غينيا الاستوائية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر نفطي ليبي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة “سبوتنيك”: إن “المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعوة من غنينا الاستوائية حيث ستشارك في اجتماعات الدول المصدرة للغاز الطبيعي والمنعقدة في غينيا في الفترة ما بين 26 ، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”.

وأكد المصدر: أن “الاجتماع هو سنوي للدول المصدرة للغاز والتي تملك حوالي 70% من احتياطيات الغاز العالمية”، مؤكداً على أن “الغرض من الاجتماع هو التنسيق بين هذه الدول لاستقرار أسعار الغاز”.

وأوضح “ستحضر عدة دول مصدرة للغاز وهي الإمارات والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وفنزويلا”، موضحاً بأن “حضور ليبيا في حد ذاته مهم للدولة الليبية كونها في الظروف الحالية التي تمر بالبلاد تثبت وجودها بين هذي الدول”.

وتحتل ليبيا في المرتبة الـ21 عالميا في احتياطيات الغاز وتسعى مؤسسة النفط الليبي من ضمن خططها المستقبلية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

يشار أن إنتاج مؤسسة النفط الليبي الحالي من الغاز حسب أخر بيانات رسمية للمؤسسة وصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميا.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منظمة حكومية دولية توحد أكبر مصدري الغاز في العالم. وأعضاؤها هم الجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية. فيما يتمتع العراق وكازاخستان وهولندا والنرويج وعمان وبيرو وأذربيجان بصفة عضو مراقب. تم إنشاء المنظمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الغاز. يمتلك أعضاء المنتدى حوالي 67 بالمئة من جميع احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم.