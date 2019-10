“الليبية للاستثمار” تعلن إطلاق مشروع التحول بالشراكة مع شركة بريطانية

المتوسط:

وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار في العاصمة لندن بالمملكة المتحدة أمس الجمعة عقد استئناف مشروع التحول ، بحضور د. علي محمود، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وممثل عن الهيئة التنفيذية لشركة أوليڤروايمان لندن John romeo ، ومسؤول المشروع David clarkson .، حيت سيبدأ تفعيل عمل المشروع بداية يناير 2020م.

وتستهدف المؤسسة من المشروع تحسين عملياتها التشغيلية وتطوير هياكلها الإدارية وبناء الكفاءات.

ويأتي هذا المشروع من أولويات الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي يعمل عليها منذ أكثر من ستة أشهر لفرض الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي على صندوق الأجيال القادمة.

و شركة أوليفر وايمان هي شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم تتواجد في أكثر من 60 مدينة وفي 29 دولة حول العالم وترتبط بشراكات مع كبريات الصناديق السيادية والبنوك الرائدة حول العالم.

