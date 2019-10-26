مالطا تُبرئ متهماً ليبياً بقضية تهريب أسلحة

برأت محكمة مالطية متهما ليبيا وآخر مالطي كانا متهمين في قضية خرق عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا بتهريب أسلحة وذخائر إلى ليبيا عام 2013.

ونشرت صحيفة مالطا توداي أن المحكمة برئاسة القاضي كلير ستافريس أصدرت حكمها على أن التهم الأكثر خطورة والمتعلقة بالتهريب كانت قد استندت إلى تكهنات بدلا من أدلة ملموسة، وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الأدلة الظرفية لم تثبت أن المتهم الليبي فرج عيسى يعقوب كان قد تآمر مع تاجر أسلحة مالطي يدعى مايكل أوزباردي مع طرف ثالث لإيصال الشحنة إلى ليبيا فيما ظل الطرف الثالث شخصية وهمية لدى المحكمة في القضية التي استمرت ست سنوات.

وغرمت المحكمة أوزباردي بــ3500 يورو لتخلفه عن إدراج الذخيرة في سجل متجره فيما قضت بالسجن على فرج عيسى لمدة سنة مع وقف التنفيذ لعامين.

وكان قد ألقي القبض على مايكل أوزباردي وفرج عيسى بانتهاك قوانين حظر الأسلحة على ليبيا ومحاولة تهريب ذخيرة قدرت بأكثر من 23 ألف رصاصة في عام 2013.

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