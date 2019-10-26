مديرية أمن بنغازي تبدأ حملة مرورية للحد من الحوادث

أعلن رئيس مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، النقيب أحمد المسماري، عن إصدار تعليمات عاجلة من مدير الأمن، العميد عادل عبدالعزيز، لتركيب أجهزة ضبط السرعة على كامل الطريق السريع، لوقف نزيف الدم، وحماية الأرواح، وتقليل الخسائر المادية.

وقال المسماري، إن مديرية أمن بنغازي ستبدأ حملات مرورية مكثفة بدءا من الأسبوع القادم، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، مشيرا إلى أن المديرية ستستمر في هذه الحملات التي ستركز على الطريق السريع، للحد من الحوادث، ومخالفة كل من يخرق القواعد والقوانين المرورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا